По сравнению с ноябрем того же года количество сделок по стране выросло на 32,9%, а с декабрём 2024 года — на 6,2%.

В декабре 2025 года в Казахстане было зафиксировано рекордное количество сделок по купле‑продаже жилья за последние три года — 53 128, что на 32,9 % больше, чем в ноябре. Рост наблюдался во всех регионах страны, но особенно активными оказались западные области, сообщает Бюро национальной статистики.

Лидеры среди западных регионов по росту сделок

Мангистауская область — +69,2%

Актюбинская область — +53,6%

Западно-Казахстанская область — +52,8%

Атырауская область — в декабре зафиксирован рост по большинству типов жилья, хотя по годовым итогам наблюдается небольшой спад (-13,2%).

Типы жилья

Квартиры в многоквартирных домах составили 77,5% от общего числа (41 177 сделок). Наибольший рост отмечен в городах Астана, Алматы и Карагандинская область.

Индивидуальные дома — +36,6% к ноябрю (11 951 сделка). В западных регионах наибольший рост наблюдался в Мангистауской (+83,9%), Актюбинской (+76,6%) и Западно-Казахстанской (+52,8%) областях.



По сравнению с декабрем 2024 года количество сделок выросло на 6,2%. Всего за 2025 год было заключено 448 571 сделка — на 3,6% больше, чем в 2024 году. Западные области демонстрируют сильную активность на рынке недвижимости, особенно по сделкам с индивидуальными домами и квартирами для семейного жилья.

Эксперты отмечают, что высокий рост сделок в западных регионах связан с улучшением экономической активности, инвестиционной привлекательностью и ростом спроса на жильё вне крупных мегаполисов.