Всего в регионе зарегистрировано 193 случая гриппа.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля заявил об одном случае заболеваемости вирусом H1N1 типа А в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО, с 1 октября 2025 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 193 случаев гриппа и 63 291 случай ОРВИ.

Возрастное распределение случаев ОРВИ следующее:

• Дети до 14 лет - 44 920 случаев;

• Младенцы до одного года – 785 случаев;

• Беременные женщины – 136 случаев.

Зарегистрировано 189 случаев гриппа, в том числе один случай вируса H1N1 типа А и 188 случаев вируса H3N2, что в 2,8 раза больше, чем в 2024 году. По возрасту большинство случаев приходятся на детей до 14 лет – 135, среди беременных женщин – 16. По данным КСЭК, 100% школ региона работают в очном режиме.

Санврачи рекомендуют казахстанцам принимать профилактические меры, в том числе вакцинироваться от гриппа, носить маски в общественных местах и оставаться дома в случае болезни.