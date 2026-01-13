Выезд на ПМЖ — это отдельная процедура, отличная от обычного заграничного путешествия или временного проживания.

В МВД напомнили казахстанцам, планирующим выезд за пределы страны на постоянное место жительства, об обязательной процедуре оформления всех необходимых документов.

Чтобы получить разрешение на выезд на ПМЖ, гражданину нужно подать заявление в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или через веб-портал «электронного правительства».

После подачи полного пакета документов услуги оказываются в течение 20 рабочих дней, при этом день приёма документов в срок не считается. Стоимость услуги составляет 1 МРП (4 325 тенге).

По итогам рассмотрения гражданину выдают решение об оформлении документов на выезд за пределы Казахстана на ПМЖ либо мотивированный отказ.

Где оформить:

лично в офисах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

через электронное правительство (egov.kz).

Эксперты отмечают, что выезд на ПМЖ — это отдельная процедура, отличная от обычного заграничного путешествия или временного проживания. Для её прохождения важно заранее собрать полный пакет документов и учитывать сроки обработки.

Оформлением документов на ПМЖ занимается миграционная служба МВД РК, которая проверяет гражданина на отсутствие оснований для отказа (например, долгов или непогашенных обязательств) до выдачи разрешения на постоянный выезд.