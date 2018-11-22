Сегодня, 22 ноября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ встретился с чемпионами мира по самбо Нурболом СЕРИКОВЫМ и Темирланом ИХСАНГАЛИЕВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО отметил, что победа спортсменов на чемпионате мира - это большое достижение не только для области, но и для республики в целом.
- На чемпионате мира, где участие принимали спортсмены из ста стран, победили наши спортсмены. Это нелегкая задача стать чемпионом. Тем более это физический труд. Такой результат достигается не за один день. Я думаю, мечта каждого спортсмена стать чемпионом. Мы гордимся вашими победами. Вы знаете, что глава государства всегда говорит о том, что нужно развивать спорт в стране. В следующем году мы достроим спортинтернат. Дополнительно будут отремонтированы стадионы "Акжайык" и стадион имени Атояна по программе ГЧП, также в городе будет построена Ледовая арена за счет КПО б.в., - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.
Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ рассказал, что победа далась ему нелегко.
- Я начал с вольной борьбы. На прошедших соревнованиях я боролся в весе 80 кг. У меня было 4 схватки. Первый соперник был из Франции, второй из Туркменистана, с ним я ранее встречался на ринге, причем на Азиатских играх я ему проиграл. Потом со спортсменом из Кыргызстана. За 9 лет, что я занимаюсь спортом, я изучил технику и приемы практически всех соперников. Это моя первая золотая медаль,и она досталась мне с большим трудом, - рассказал Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ.
По словам Нурбола СЕРИКОВА, он неоднократно встречался с соперником, над которым на чемпионате мира одержал победу.
- Со спортсменом, над которым я одержал победу в финале, я ранее встречался 4 раза и 2 раза ему проиграл, а два раза одержал над ним победу, - говорит Нурбол СЕРИКОВ.
На встрече также присутствовала руководитель управления физкультуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА. По ее словам, скорая сдача спортинтерната - это прекрасная новость.
- Этот интернат является центром подготовки спортивного резерва нашей области. Нужно отметить, что многие выходцы интерната являются членами молодежных и юношеских команд национальной сборной РК. Также радует, что сейчас спортивные школы обеспечиваются всем необходимым. В этом на экзамен для поступления в интернат приехали дети со всех районов области. Нурбол СЕРИКОВ является выпускником этого интерната, а также его выпускниками являются Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, Абзал АЖГАЛИЕВ, Катя ЛАРИОНОВА. Что касается победы наших спортсменов на мировом чемпионате по самбо, хочу подчеркнуть, что это отличный результат. На этом чемпионате у Казахстана де золотые медали, и обе они из нашей области. Это результат многолетнего труда спортсменов. Ребята долго шли к этим целям, - сообщила Асия АМАНБАЕВА. - У них много серебряных и бронзовых наград. Теперь они взяли "золото" на чемпионате мира. Как вы знаете, что для неолимпийских видов спорта чемпионат мира является самым высоким показателем.
Напомним, 10 ноября Нурбол Сериков
стал чемпионом мира по самбо в весовой категории 68 кг в чемпионате, который проходил в Румынии. На этом же чемпионате мира победу в боевом самбо одержал спортсмен из ЗКО Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ
.
Фото Александра Куприенко