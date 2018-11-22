Преступники с 2014 по 2017 годы занимались вымогательством денег с водителей такси, которые осуществляли перевозку пассажиров по маршруту «Атырау-Астарахань», «Атырау-Уральск», «Атырау-Бейнеу» со стоянки железнодорожного вокзала города Атырау.

- Они работали по схеме, то есть в начале требовали денежный взнос за работу водителем для перевозки пассажиров станции железнодорожного вокзала в сумме от 80 000 тенге до 200 000 тенге, далее требовали ежемесячную оплату с каждого водителя от 5 000 до 25 000 тенге, - рассказали в пресс-службе специализированного суда по уголовным делам Атырауской области.

На судебном заседании все подсудимые признали свою вину и полностью оплатили ущерб потерпевшим.

Как пояснили в суде, помимо признательных показаний, вина подсудимых была полностью доказана результатами оперативно-розыскных мероприятий, показаниями потерпевших, свидетелей, стенограммой разговоров по телефону, заключением экспертизы и другими материалами дела.

- Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, еще двум по 7 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В отношении троих осужденных назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года- уточнили в пресс-службе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

