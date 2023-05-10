— С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше одного МРП (3 450 тенге) будут направлены для взыскания судебным исполнителям. Они имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 тысяч тенге) может быть наложен запрет на выезд из Казахстана, — предупредили в КГД.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В комитете государственных доходов сообщили, что более одного миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт. Они должны казне 29,1 млрд тенге.Более того, частные судебные исполнители кроме задолженности дополнительно взыскивают оплату в размере до 25% от суммы долга.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.