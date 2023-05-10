- Консорциум вносит значительный вклад в социальное развитие Западно-Казахстанской области с 1998 года, выполняя свои обязательства по Окончательному соглашению о разделе продукции. Перечень социальных и инфраструктурных проектов ежегодно согласовывается между КПО и акиматом области в соответствии с приоритетами социального развития региона, - рассказали в пресс-службе.

- Участие КПО в социальном развитии региона — яркий пример высокой социальной ответственности бизнеса. Компания инвестировала более $753 млн в социальные проекты на территории области. На сегодняшний день реализовано уже 227 проектов, - отмечают в КПО б.в.

По информации пресс-службы КПО б.в., компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» уделяет приоритетное внимание реализации социальных и инфраструктурных проектов в ЗКО.В 2023 году планируется реализовать 20 проектов, в том числе строительство 15 школ во всех районах области. Подписаны контракты на строительство малокомплектных школ, ведутся подготовительно-мобилизационные работы, выполняется геодезическая разбивка и размещение школьных зданий. Социальные проекты по строительству в области малокомплектных общеобразовательных школ рассчитаны на 60 и 108 мест.Только за 2021-2022 годы компания успешно завершила десять проектов, инвестировав более 51 миллиона долларов.