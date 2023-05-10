В Уральске «ГАЗель» врезалась в спецтехнику стоимостью 58 млн тенге
ДТП произошло на мосту через реку Чаган в сторону посёлка Селекционный, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Столкновение произошло сегодня, 10 мая, примерно в 15:00 на мосту через реку Чаган. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, в департаменте полиции ЗКО пообещали позже дать комментарий.
«ГАЗель» столкнулась со спецтехникой ТОО «Жайык таза кала». Стоимость машины составляет 58 млн тенге. Об этом сообщил руководитель коммунальной компании Ринат Нургалиев.
С его слов, работники предприятия мыли ограждение моста, там был установлен предупреждающий знак о проводимых работах.
— Эта универсальная комбинированная дорожная машина. В прошлом году приобрели её за 58 миллионов тенге. Там установлено навесное оборудование, летом ставим мойку, пылесос, зимой — песочник. Сам там не был, но в нашу машину врезалась «ГАЗель», — пояснил Ринат Нургалиев.