— Эта универсальная комбинированная дорожная машина. В прошлом году приобрели её за 58 миллионов тенге. Там установлено навесное оборудование, летом ставим мойку, пылесос, зимой — песочник. Сам там не был, но в нашу машину врезалась «ГАЗель», — пояснил Ринат Нургалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Столкновение произошло сегодня, 10 мая, примерно в 15:00 на мосту через реку Чаган. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, в департаменте полиции ЗКО пообещали позже дать комментарий. «ГАЗель» столкнулась со спецтехникой ТОО «Жайык таза кала». Стоимость машины составляет 58 млн тенге. Об этом сообщил руководитель коммунальной компании Ринат Нургалиев. С его слов, работники предприятия мыли ограждение моста, там был установлен предупреждающий знак о проводимых работах.Другие подробности выясняются.Фото Медета МЕДРЕСОВА