Уральцы опасаются огромных пауков во дворах частных домов
Фотографиями тарантулов они делятся в социальных сетях, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото с Instagram-паблика mamocki_uralska07
В редакцию «МГ» за майские праздники несколько человек сообщили, видели во дворах частных домов и дач больших пауков.
— Эти пауки опасны в мае, у них как раз период кладки яиц и они ищут для этого укромные места. Это природа, но нужно быть аккуратным, ведь от укусов может быть даже летальный исход, — рассказал местный житель Валерий. — Мы живём во втором рабочем посёлке, это можно сказать центр города, раньше никогда не встречал, сейчас убиваю по счёту уже третьего паука в этом году.
Аналогичное предупреждение появилось и в Instagram-паблике . Автор отмечает, что встретила тарантула.
— Пока кипятила чайник, он хотел убежать, пришлось что под рукой было, бить. Побежали у него малыши, вроде бы всех хлопнула. Сейчас ветер и холодно. Они бегут в дом сразу, в тёплое укромное место. Ищут, куда яйца отложить. Поэтому закрывайте двери и сыпьте какую-нибудь отраву перед дверью, окна закрывайте, — написала женщина.
Эксперты отмечают, что в обычной ситуации тарантул не нападает на человека, поэтому следует стараться его не тревожить. Яд тарантула для человека не опасен. В момент укуса чувствуется сильная боль, позже на коже возникают покраснение и отёк.
Однако из-за небольшого веса укус может быть опасен для детей. Поэтому их необходимо показать врачу.