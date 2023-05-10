— Эти пауки опасны в мае, у них как раз период кладки яиц и они ищут для этого укромные места. Это природа, но нужно быть аккуратным, ведь от укусов может быть даже летальный исход, — рассказал местный житель Валерий. — Мы живём во втором рабочем посёлке, это можно сказать центр города, раньше никогда не встречал, сейчас убиваю по счёту уже третьего паука в этом году.

— Пока кипятила чайник, он хотел убежать, пришлось что под рукой было, бить. Побежали у него малыши, вроде бы всех хлопнула. Сейчас ветер и холодно. Они бегут в дом сразу, в тёплое укромное место. Ищут, куда яйца отложить. Поэтому закрывайте двери и сыпьте какую-нибудь отраву перед дверью, окна закрывайте, — написала женщина.

Фото с Instagram-паблика mamocki_uralska07 В редакцию «МГ» за майские праздники несколько человек сообщили, видели во дворах частных домов и дач больших пауков.Аналогичное предупреждение появилось и в Instagram-паблике. Автор отмечает, что встретила тарантула.Эксперты отмечают, что в обычной ситуации тарантул не нападает на человека, поэтому следует стараться его не тревожить. Яд тарантула для человека не опасен. В момент укуса чувствуется сильная боль, позже на коже возникают покраснение и отёк. Однако из-за небольшого веса укус может быть опасен для детей. Поэтому их необходимо показать врачу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.