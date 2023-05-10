720 птиц выпустили в Жетысу. В Казахстане на волю выпустили редких дроф-красоток Фото: Минэкологии В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана в естественную среду обитания выпускаются птенцы. Их выводят в питомниках РК и Объединённых Арабских Эмиратов.
— На сегодня в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области — 270, — рассказали в ведомстве.
Дроф-красоток также называют Вихляй и Джек. «Вихляем» этот вид называют из-за способности резко менять направление полёта при преследовании. Слово «Джек» ведёт начало к «жиек» — окраина песка. А название «Дрофа-красотка» отражает склонность этого вида к вычурным брачным демонстрациям. Дрофа-красотка — всеядная птица. Она питается плодами, семенами, побегами, листьями, цветами, саранчой, сверчками и жуками.