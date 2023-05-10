Что произошло?

подозреваемый избил пасынка. Биологический отец ребёнка написал заявление в полицию, а его родственники предложили встретиться лично. В тот день мужчина сказал сожительнице, что едет на встречу и с собой взял пистолет.

Суд по полицейским

Приговор стрелку

— Приговором суда подсудимый признан виновным в умышленном убийстве троих человек, покушении на умышленное убийство одного человека, перевозке, хранении, применении огнестрельных оружий. Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, руководствуясь принципами назначения справедливого, необходимого и достаточного для исправления подсудимого наказания и предупреждения новых преступлений, окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в постановлении.