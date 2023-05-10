Защита пыталась убедить, что подсудимый находился в состоянии аффекта.
Кадр с видео
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по делу об убийстве троих человек в микрорайоне Авангард.
Что произошло?
Убийство произошло
ночью 15 марта 2022 года на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард. От огнестрельных ранений скончались трое мужчин 27 и 23 лет. Ещё один с ранениями
был доставлен в больницу.
Тогда стражи порядка задержали подозреваемого
. Им оказался житель Мангистауской области 1993 года рождения.
Позже родные рассказали журналистам, что подозреваемый избил пасынка. Биологический отец ребёнка написал заявление в полицию, а его родственники предложили встретиться лично. В тот день мужчина сказал сожительнице, что едет на встречу и с собой взял пистолет.
Суд по полицейским
По делу уже был осуждён полицейский — за бездействие. Он узнал от биологического отца детей, что гражданский муж его бывшей супруги избивает пасынка и незаконно хранит пистолет. Однако никаких действий не принял. Суд первой инстанции приговорил стража порядка
к трём годам заключения с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимого лишили специального звания капитана полиции.
Через несколько месяцев постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции в отношении экс-полицейского изменён. Ему назначено другое наказание
— лишение свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года. Приговор в части лишения специального звания капитана полиции отменен.
Приговор стрелку
10 мая в пресс-службе Атырауского областного суда сообщили, что приговор вынесли самому стрелку. Прокурор и потерпевшие просили для подсудимого пожизненного лишения свободы. Сам он вину не признал. А сторона защиты убеждала, что убийство произошло в состоянии аффекта, а значит мужчину надо оправдать.
По заключению экспертизы, подсудимый не был в состоянии аффекта, психических отклонений у него также не установлено.
— Приговором суда подсудимый признан виновным в умышленном убийстве троих человек, покушении на умышленное убийство одного человека, перевозке, хранении, применении огнестрельных оружий. Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, руководствуясь принципами назначения справедливого, необходимого и достаточного для исправления подсудимого наказания и предупреждения новых преступлений, окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в постановлении.
В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб в сумме более 44 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
