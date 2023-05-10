Изображение с сайта Pixabay По информации пресс-службы городского акимата, 10 мая с 20:00 перекроют участок улицы С. Датова от проспекта Абулхаир хана до улицы Шолохова. Там проведут средний ремонт дороги. В связи с этим временно изменится движение маршрутных автобусов. Согласно схеме, они будут объезжать перекрытый участок по улице Правдухина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.