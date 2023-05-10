— В отношении родителей начато уголовное дело по статье 141 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Произошло это третьего мая в районном центре Шалкар. В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что двухлетнего мальчика в уличный туалет повёл старший ребёнок шести лет. В это время разыгрался ветер, дверь захлопнулась, и малыш угодил в яму. Ребёнка сразу же вытащили взрослые и вызвали врачей. Мальчика санитарной авиацией доставили в Центр охраны материнства и детства, но спустя несколько дней он скончался. В больнице сообщили, что ребёнок поступил в тяжёлом состоянии, у него была аспирационная пневмония и отёк головного мозга. Как выяснилось, родителей малыша, когда всё произошло, дома не было. Мать лежала в больнице с другим ребенком, отец был на работе. Мальчика оставили под присмотром взрослых родственников.Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.