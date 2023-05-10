– Во-первых, это переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Практика показывает, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытию сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров. Только в прошлом году на территории области таких фактов было более трёх тысяч. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается и порой это приводит к более тяжким последствиям. Предлагаемые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, а окончательное решение будет принимать суд, — рассказал Ернар Султангалиев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации начальника местной полицейской службы ЗКО Ернара Султангалиева, в регионе наблюдается рост преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. С начала года зарегистрировано восемь подобных правонарушений. Отметим, что с 19 мая вступают в силу изменения в Уголовном кодексе, а с первого июля и в административном.Во-вторых, исключается возможность повторного примирения сторон. Ранее полицейские составляли административный протокол и половина из них прекращались в суде в связи с примирением, так как агрессор мог за это время надавить на жертву. Так, по бытовым скандалам в суд направили 491 административное дело, из них 59 прекращены в связи с примирением сторон. Теперь, по словам Султангалиева, примириться можно будет только один раз в суде, что позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших. В-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. К слову, с начала года за помощью в кризисный центр обратились 160 человек, за аналогичный период прошлого года —119. Из 160 человек в центре временно поселился 31 человек, 10 из которых женщины, остальные дети.