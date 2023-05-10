Полиция начала расследование инцидента. 22-летняя алматинка умерла в стоматологии Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay Трагедия произошла в Карасайском районе четвёртого мая. Отец 1984 года рождения и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались от отравления неизвестным веществом. Мать детей доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сотрудники ДЧС утечки газа не обнаружили. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые следственные действия, с назначением судебно-медицинской экспертизы.
— Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок. По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом, — отмечают в полиции.
Состояние женщины стабилизируется.