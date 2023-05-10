Над этим работают транспортные прокуроры. Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале Иллюстративное фото из архива «МГ» Транспортным прокурорам удалось добиться пересмотра методики определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям. А именно, скоро будет исключена «формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования».
— Она фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ. На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами, — сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.
Эти поправки, отвечают в надзорном органе, позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.