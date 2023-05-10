— Она фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ. На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами, — сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Транспортным прокурорам удалось добиться пересмотра методики определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям. А именно, скоро будет исключена «формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования».Эти поправки, отвечают в надзорном органе, позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.