По данным «Казгидромета»,  днём 11 мая на большей части ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Гроза и ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
