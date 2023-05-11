— Затем необходимо пригласить администратора магазина и сообщить ему о факте нарушения прав потребителя, а именно — о самом различии цен. Продавец обязан продать товар согласно указанной стоимости, а покупатель вправе требовать продажи товара по той стоимости, что указана на ценнике, а не соглашаться на вновь выставленную цену, — пояснили в комитете по защите прав потребителей.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В ведомстве отметили, что казахстанцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара на кассе выше, чем указана на ценнике.Продавцу за это и вовсе грозит штраф до 200 МРП (690 тысяч тенге). Если товар был продан не по той цене, что указана на ценнике, потребитель вправе требовать возврата излишне оплаченной суммы. А в случае, если администрация торговой точки отказывается делать возврат — покупатель может написать претензию в адрес руководства. Если руководство торгового объекта не ответило на письменную претензию и не вернуло деньги в течение 10 календарных дней, потребитель может обратиться с заявлением в региональный департамент.