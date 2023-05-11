— Подтверждаем, что начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК распространению не подлежит, – сообщили в Антикоррупционной службе.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Информацию об этом подтвердили в Антикоре.Аблай Мырзахметов был председателем правления НПП с сентября 2013 года по февраль 2022 года. С 1998 по ноябрь 2001 года Аблай Мырзахметов был президентом РГП «Қазақстан темір жолы». Затем был назначен министром транспорта и коммуникаций. В марте 2002 года его отстранили от должности на период расследования уголовного дела, а в мае 2003 года приговорили к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.