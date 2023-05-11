Второй этап записи в бесплатные кружки прошёл 10 мая.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Оператор программы сообщил, что 10 мая в очередь встали более 25 тысяч детей.
— Задержка в работе портала, которая отмечалась в первые минуты после старта записи, была вызвана попытками некоторых поставщиков обмануть систему и одновременно записать от нескольких сотен до тысячи детей. Количество повторяющихся единовременных запросов к системе моментами превышало 600 тысяч в секунду, — отметили в DamuBala.
В отношении поставщиков обещают провести проверку.
Также оператор предостерёг родителей от передачи ЭЦП третьим лица.
— Доверяя кому-то конфиденциальные данные, возможность поставить за вас подпись, вы берете на себя большой риск быть обманутым — вплоть до того, что посторонний человек с помощью ЭЦП может оформить на вас кредит, переписать имущество, — предупредили в DamuBala.
В комментариях же родители вновь заявляли, что сайт не работал и записать детей они не смогли. Есть и те, кто написал, что всё работает отлично, правда у этих пользователей или нет аватарки, или закрытый профиль.
Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщали, что теперь работает новая информационная система
для записи детей в кружки и секции — damubala.kz
. С 26 апреля шёл приём заявок от поставщиков. В 18:00 второго мая родители должны были начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале. Однако этого сделать не удалось. В Damubala тогда объяснили, что незадолго до открытия записи в Центре хранения и обработки данных, где расположены сервера портала, произошла авария
.
Со второй попытки запись детей на бесплатные кружки и секции запустили в 18:00 третьего мая. Оператор программы Damubala заявил, что 15 тысяч ваучеров забронировали за 46 минут
. При этом родители заявляли, что сайт не работал.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.