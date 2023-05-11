Они должны пройти профилактический ремонт. Алматинцев просят не подбирать совят Администрация горно-лыжного курорта предупредила, что канатные дороги должны пройти ежегодный профилактический ремонт. Поэтому временно будут закрыты:
  • с 15 мая по 31 мая — канатная дорога Медеу — Шымбулак и «Комби-1»,
  • с 15 мая по 9 июля — канатная дорога «Комби-2».
ККД-4 будет работать в штатном режиме. Таким образом, подняться на Шымбулак после 14 мая можно будет только на эко-автобусах или такси. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.