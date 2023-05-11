Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Директор перинатального центра Алматы брал взятки за организацию "благоприятных условий" при родах Иллюстративное фото из архива «МГ» 10 мая стало известно о задержании экс-председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова. 11 мая в антикоррупционной службе сообщили, что его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Аблай Мырзахметов был председателем правления НПП с сентября 2013 года по февраль 2022 года. С 1998 по ноябрь 2001 года Аблай Мырзахметов был президентом РГП «Қазақстан темір жолы». Затем был назначен министром транспорта и коммуникаций. В марте 2002 года его отстранили от должности на период расследования уголовного дела, а в мае 2003 года приговорили к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.