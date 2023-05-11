Фото: Айнаш Койшибаева Рысь сфотографировала ловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке. Хищника зафиксировали впервые за последние два года. В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов рассказали, что рыси обычно активны ночью. Пятнистая шкура помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле. Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до четырёх метров. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 километров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.