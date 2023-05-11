— Вечером оставил машину возле дома. Сейчас на руках есть видео доказательства, как к авто подходит человек и совершает поджог, а после машина начинает гореть. Сам я ничего не слышал, но соседи говорят, были взрывы и не один, — рассказал Сутягин.

— Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется, — отметили в ведомстве.

Фото со страницы Facebook Книга жалоб и предложений Атырау По словам Виктора Сутягина, машина сгорела полностью.Журналист надеется на правоохранителей, которые разыщут злоумышленников. Из последних резонансных статей Виктор опубликовал материал о повышении тарифов на вывоз мусора и на своей странице в Facebook пост о передаче земли на одной из площадей под строительство. Сутягин работает собкором государственного СМИ и занимается общественной деятельностью, с прошлого года состоит в общественном совете Атырауской области и активно ведёт страницу в Facebook. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, 11 мая в 4:21 патрульные обнаружили горящий Lexus RX-300 возле дома на улице Наурызалиева. На место происшествия незамедлительно направили службу пожаротушения.Полиция зарегистрировала факт умышленного уничтожения имущества.