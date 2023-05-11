Авто известного журналиста взорвалось после поджога в Атырау
1 / 2
Виктор Сутягин рассказал, что поджог зафиксировала камера видеонаблюдения, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото со страницы Facebook Книга жалоб и предложений Атырау
По словам Виктора Сутягина, машина сгорела полностью.
— Вечером оставил машину возле дома. Сейчас на руках есть видео доказательства, как к авто подходит человек и совершает поджог, а после машина начинает гореть. Сам я ничего не слышал, но соседи говорят, были взрывы и не один, — рассказал Сутягин.
Журналист надеется на правоохранителей, которые разыщут злоумышленников. Из последних резонансных статей Виктор опубликовал материал о повышении тарифов на вывоз мусора и на своей странице в Facebook пост о передаче земли на одной из площадей под строительство.
Сутягин работает собкором государственного СМИ и занимается общественной деятельностью, с прошлого года состоит в общественном совете Атырауской области и активно ведёт страницу в Facebook.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, 11 мая в 4:21 патрульные обнаружили горящий Lexus RX-300 возле дома на улице Наурызалиева. На место происшествия незамедлительно направили службу пожаротушения.
— Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется, — отметили в ведомстве.
Полиция зарегистрировала факт умышленного уничтожения имущества.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!