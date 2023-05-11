Махсудхан Аблазимов возглавлял региональный департамент полиции почти семь лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сменился начальник департамента полиции ЗКО Фото Медета Медресова Сегодня, 11 мая, сменилось руководство департамента полиции ЗКО. Этот пост покинул Махсудхан Аблазимов, который занимал должность с августа 2016 года. Его перевели к нам из Актюбинской области сразу после террористического акта. От рук террористов погибли семь человек (из них трое военнослужащих), медицинская помощь была оказана 38 гражданам. Ликвидировали 18 террористов. Эти кровавые события произошли в Актобе пятого июня 2016 года, а спустя два месяца главу ДВД (сейчас ДП) перевели в ЗКО. С сегодняшнего дня пост главы департамента полиции занимает 48-летний Арман Оразалиев. До назначения занимал должность заместителя начальника криминальной полиции МВД РК. Махсудхан Аблазимов по принципу ротации переводится в другую область. В какую — в МВД уточнять не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.