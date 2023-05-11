Свой пост покинул руководитель департамента уголовно-исправительной системы по ЗКО Азамат Изтлеуов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Еще один полицейский начальник сменился в ЗКО Фото Медета Медресова Сегодня, 11 мая, вслед за начальником департамента полиции ЗКО Махсудханом Аблазимовым свой пост покинул глава ДУИС по ЗКО Азамат Изтлеуов. Он возглавлял ведомство с февраля 2020 года. Его на этой должности сменил 54-летний Манарбек Габдуллин, который, к слову, ранее уже возглавлял ДУИС по ЗКО, но в 2020 году перевёлся на аналогичную должность в Атырауской области. Между тем Азамат Изтлеуов с этого дня будет возглавлять именно ДУИС по Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.