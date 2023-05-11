— Изначально эти работы незаконно проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это в свою очередь исключает контроль со стороны технического и авторского надзора. В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество проведенных работ, — рассказали в надзорном органе.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Седьмого марта талая вода затопила участок дороги Малайсары – Сарыозек. Спасатели тогда перевезли 50 человек. Дорога пришла в негодность. В пресс-службе прокураты Жетысу сообщили, что проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонта на этом участке дороге.Прокуратура усмотрела в действиях чиновников признаки уголовного правонарушения, нанёсшего вред государству и повлёкшие тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба. Расследование ведут специальные прокуроры по статье 361 УК РК — злоупотребление должностными полномочиями.