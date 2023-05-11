Перевозчики доставят в Мекку и Медину четыре тысячи верующих из Казахстана. Саудовская Аравия в этом году примет до одного млн паломников Изображение с сайта Pixabay Духовое управление мусульман Казахстан сообщило, что в этом году на Хадж отправятся четыре тысячи паломников. В конкурсе среди перевозчиков приняли участие авиакомпании Jazeera из Кувейта, Air Arabia из ОАЭ, Turkish Airlines из Турции и Flynas из Саудовской Аравии. В итоги отбор прошли три:
  • самые недорогие билеты предоставит Jazeera,
  • самый быстрый перелёт осуществит Flynas,
  • Turkish Airlines обеспечит самый комфортный перелёт.
Рейсы в Мекку и Медину будут организованы из Астаны, Алматы, Туркестана и Актау. Напомним, в этом году хадж начнётся 26 июня. Власти королевства отказались от ограничений, введённых из-за COVID-19. Паломников призвали не привозить крупные суммы наличных денег. В прошлом году совершить хадж приехало четыре тысячи казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.