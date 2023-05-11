— Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Ещё двоих госпитализировали в больницу, — сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото: Азамат Сарсенбаев в Instagram ЧП произошло 11 мая в доме №4 девятого микрорайона. Один мужчина скончался и двое пострадали.Двое пострадавших сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние оценивается как стабильное. Погибший и пострадавшие — это сотрудники подрядной организации. Мужчины занимались демонтажом козырька.