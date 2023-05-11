Подсудимый считает себя невиновным, передаёт портал «Мой ГОРОД». Система давит: Булатов сказал последнее слово в суде Уральска Эдик Булатов В Уральске продолжается суд по делу полицейского чиновника Эдика Булатова, который обвиняется в получении взятки (статья 366, часть вторая УК РК). Заместителя начальника управления полиции города задержали четвёртого февраля прошлого года. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал в больнице. 30 ноября 2022 года дело передали в суд. Его рассматривают под председательством судьи Розы Сариевой. На одном из заседаний допросили «короля трамадола» — Николая Карпова, который заявил, что Булатов ему предложил своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял Карпов, он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом. Экс-начальника по наркопреступности ЗКО Алишер Сары отметил в суде, что Булатову не было смысла брать взятку. На следующем заседании подсудимый заявил, что вину совершенно не признаёт, а далее рассказал об обстоятельствах дела. Также в суде прослушали разговор «Короля трамадола» и полицейского чиновника. Между тем видео задержания полицейского чиновника в Уральске в суде не использовали в качестве доказательства. Судебное следствие завершилось. На прениях прокурор Анастасия Семилиди попросила признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности, лишить звания, но конфискацию имущества не назначать. Сегодня, 11 мая, в суде состоялось заседание, на котором Булатов сказал своё последнее слово. Начал он с нарушений следствия.
— Меня незаконно задержали и удерживали более трёх часов. Была фальсификация времени. Следователь участвовал в качестве специалиста, а он не имел права принимать участие. А он руководил этим. Понятые — заинтересованные люди, участвуют понятыми в других делах. Как следователь за восемь дней до моего задержания пишет постановление, что я задержан и у меня изъяли четыре миллиона тенге. Всё было спланировано заранее. Документы не вложили в дело. Экспертизы по присяге не было, а это отягчает моё положение. Все идёт с обвинительным уклоном! Люди, не участвующие в деле, ознакамливали меня с делом. Прокурор приходит до обеда, вручает обвинительный приговор, хотя назначен суд после обеда. Так не бывает! Согласно экспертизе — на деньгах нет моих отпечатков, даже на молекулярном уровне. Никто на это не смотрит. Видео полного нет. На монтаж тоже не обращают внимания, — сказал Булатов. — Прошу суд отнестись объективно и рассмотреть полностью, отнестись с нисхождением. Все ходатайства адвоката поддерживаю. Всё дело с нарушениями, а так дела не ведутся.
Обвиняемый заявил, что были нарушены все нормы уголовно-процессуального кодекса РК. — Я не виновен и вину свою не признаю! Это провокация! Подставили! Надеюсь на справедливое правосудие. Но смотрю, что суд идёт с обвинительным уклоном, система давит! — заключил Булатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.