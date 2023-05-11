— Меня незаконно задержали и удерживали более трёх часов. Была фальсификация времени. Следователь участвовал в качестве специалиста, а он не имел права принимать участие. А он руководил этим. Понятые — заинтересованные люди, участвуют понятыми в других делах. Как следователь за восемь дней до моего задержания пишет постановление, что я задержан и у меня изъяли четыре миллиона тенге. Всё было спланировано заранее. Документы не вложили в дело. Экспертизы по присяге не было, а это отягчает моё положение. Все идёт с обвинительным уклоном! Люди, не участвующие в деле, ознакамливали меня с делом. Прокурор приходит до обеда, вручает обвинительный приговор, хотя назначен суд после обеда. Так не бывает! Согласно экспертизе — на деньгах нет моих отпечатков, даже на молекулярном уровне. Никто на это не смотрит. Видео полного нет. На монтаж тоже не обращают внимания, — сказал Булатов. — Прошу суд отнестись объективно и рассмотреть полностью, отнестись с нисхождением. Все ходатайства адвоката поддерживаю. Всё дело с нарушениями, а так дела не ведутся.Обвиняемый заявил, что были нарушены все нормы уголовно-процессуального кодекса РК. — Я не виновен и вину свою не признаю! Это провокация! Подставили! Надеюсь на справедливое правосудие. Но смотрю, что суд идёт с обвинительным уклоном, система давит! — заключил Булатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
