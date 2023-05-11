Въезд к зданиям, домам, складам и бизнес-объектам закроют, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги улица Шолохова По мессенджеру распространилось объявление, в котором говорится, что 14 мая закроют участок улицы Шолохова на ремонт.
— Сообщаем, что в связи с началом первого этапа капитального ремонта дороги улица Шолохова будет временно закрыта. Первый этап дорожных работ будет проводиться с 14 мая по 30 июня от улицы С. Тюленина до С. Датова. На это время въезд к расположенным на улице Шолохова домам, зданиям, складам, бизнес объектам будет недоступен. Просим отнестись с понимание к временным неудобствам в связи с закрытием данного участка дорог и заранее продумывать маршрут, — говорится в объявлении.
Мы позвонили руководителю ЖКХ ПТ и АД Уральска Азамату Халелову. Он подтвердил информацию и сказал, что позже предоставит более подробные данные. В марте прошлого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение дороги с 18 до 24 метров. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта — 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. В начале июня сообщалось, что тендер по ремонту улицы Шолохова ещё не разыгран. А в сентябре власти пообещали ремонт дороги начать в этом году. Улица Шолохова для уральцев — это разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины. 14 мая на ремонт закроют участок улицы Шолохова в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.