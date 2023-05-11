Пожар локализовали восьмого мая, полностью ликвидировать планируют 11 или 12 мая. Дрон и вертолёт задействовали в тушении пожаров в ущельях Алматинской области Иллюстративное фото из архива «МГ» Пожар начался седьмого мая в 23:52 на склоне горы в Иле-Алатауском национальном парке. В ночь на восьмое мая при тушении погиб старший пожарный-спасатель Арслан Курманбеков — на него упал горящий ствол дерева. Ещё один сотрудник ДЧС Алматы пострадал, он получил ушиб руки. После перевязки его отпустили. Пожар тушили более 50 сотрудников ДЧС, был подключен и вертолёт — он осуществил 34 сброса воды. Восьмого мая в 17:53 пожар локализовали. Однако пока о ликвидации не заявляют.
— Ликвидацию дадут после последнего затушенного пенька. Очагов тлеющих уже нет. Сейчас идёт распил сгоревших деревьев, корней...Сегодня мы говорили с руководство Иле-Алатауского парка, до конца рабочего дня или завтра, 12 мая, они уже объявят ликвидацию. Как они пояснили, когда будут полностью уверены, что вторичного возгорания на этом участке не произойдёт, — пояснил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Самат Асаинов.
Сейчас на месте продолжают работать около полусотни человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.