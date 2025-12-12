С нового года вводится новый критерий контроля мобильных переводов.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов. Вступает в силу приказ Минфина РК № 698 от 12.11.2025. Он вводит новый порог для операций на счетах физлиц, которые могут считаться признаками предпринимательского дохода.

Что меняется?

Раньше учитывалось только количество переводов — 100 и более от разных лиц в течение 3 месяцев подряд. Теперь добавлено условие: общая сумма поступлений за тот же период должна превышать 12-кратный размер МЗП, установленный на 1 января соответствующего года.

То есть критерии такие:

— за каждый из трёх последовательных месяцев на личный счёт физлица поступает от 100+ разных отправителей;

— общая сумма за эти три месяца превышает 12 МЗП.

Когда возникает признак предпринимательской деятельности?

Если на ваш личный счёт (не для бизнеса) за каждый из 3 подряд месяцев поступили переводы от 100 разных людей, и общая сумма превысила 12 МЗП, то такие операции будут считаться имеющими признаки предпринимательского дохода.