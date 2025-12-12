За январь–октябрь в городе зарегистрировали 1 951 уголовное преступление.

По данным finprom.kz, с января по октябрь этого года в Казахстане зарегистрировали 90 884 уголовных преступления — это на 5,7% меньше, чем за тот же период в 2024 году (тогда было 96 382 случая). Особенно хорошая динамика отмечена в Актобе и Атырау: там количество преступлений сократилось более чем на 20%. В Уральске ситуация улучшилась ещё сильнее — число преступлений уменьшилось на 29,5%. За январь–октябрь в городе зарегистрировали 1 951 уголовное преступление, тогда как за тот же период 2024 года их было 2 766.

Такие изменения связаны с государственными реформами. В Концепции регионального развития на 2025–2030 годы предусмотрено обновление городской среды: установка дополнительных камер видеонаблюдения, «умного» освещения и систем искусственного интеллекта, которые автоматически фиксируют незаконные действия. Также усилены требования к архитектурным решениям и качеству уличного освещения. В дорожной политике внедряется принцип Vision Zero — он направлен на снижение числа аварий и смертей на дорогах.

Ещё одной важной причиной снижения преступности стала цифровизация работы МВД. В июне был запущен сервис «Закон и порядок», который позволяет гражданам круглосуточно отправлять сообщения о правонарушениях через приложение eGov Mobile. Обращения принимаются по всей стране.