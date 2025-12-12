Жители страны получают помощь в трудоустройстве через обучение, временные рабочие места и новые госпроекты.

С начала 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено около 296 тысяч казахстанцев, а всего трудоустроено 821,1 тысячи человек, сообщили в Министерстве труда и защиты населения РК.

На субсидируемые рабочие места направлено 168,3 тыс. человек, включая участников проектов «Серебряный возраст», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», а также молодежную практику и общественные работы.

Для социально уязвимых граждан выдано 9 239 грантов на бизнес-инициативы, онлайн-обучением востребованным навыкам охвачено 59,2 тыс. безработных, из которых большинство получили сертификаты.

В проекте «Бастау Бизнес» обучение прошли 50 тыс. человек, более половины завершили курс.

Профессиональное обучение по запросам работодателей прошли 6 375 человек, из них 6 118 уже трудоустроены.

Карьерные центры оказали консультации 363,2 тыс. граждан.

Ведомство отмечает, что трудоустройство граждан подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов.