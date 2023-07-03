Это место с широким ассортиментом инструментов различных брендов. Также магазин предлагает доступные цены на все виды товара. Лучшее соотношение цены и качества, скидки и специальные предложения на различные категории товаров.

Для тех, кто всё ещё думает, чем удобрить почву или решает, что посадить на грядках, подсказываем: эти вопросы вы можете задать вежливым и профессиональным продавцам-консультантам в магазине «Электрокомплект».

В отделе «Сад и огород» вы сможете найти величайший ассортимент рассады различных культур и сортов. Дачники в курсе, что для хорошего урожая нужны качественные семена. Широкий выбор продукции поставит в тупик даже бывалого огородника. На полках магазина вы найдете семена: дынь, арбузов, кабачков, патиссонов, свеклы, моркови, кукурузы, редьки, тыквы, брюссельской, белокочанной и пекинской капусты, баклажан, перца, лука и помидоров. А ещё газона, цветов и многого другого.

В отделе «Сад и огород» также есть средства от сорняков, всегда в наличии органоминиральные удобрения, селитра, грунт на любой выбор. Всё для выращивания и ухода за растениями дома и в саду.

Одной из частых проблем в огороде – это полив. Но в магазине «Электрокомплект» есть надёжное решение любых проблем! Продавцы молниеносно подберут для вас нужные шланги, опрыскиватели, автоматические распылители и насадки. Кроме того, лейки для полива цветов в наличии на любой цвет и форму, железные, пластмасовые, со съёмными насадками и без.

Также в магазине «Электрокомплект» представлен большой выбор секаторов, сучкорезов и кусторезов. А чтобы без труда вывезти обрезанные кусты, в отделе «Сад и огород» есть тачки и комплектующие к ним. Поэтому не спешите списывать свою тележку, просто загляните за запчастями в магазин.

Декоративные заборы, бордюры, горшки, кашпо, сетки для ограждения полисадника, спандбонды, затеняющие сетки, бордюрные ленты, садовые решетки, садовый пруд для рыбок и многое другое вы найдёте здесь же.

В магазине есть всё для создания уютной атмосферы. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать укрывной материал или затеняющую сетку нужного размера и плотности. Подскажут, как и куда применить бордюрную ленту или в каком количестве брать декоративный забор.

Для любителей выездных походов, рыбалок и отдыха на свежем воздухе в магазине «Электрокомплект» имеются мебельные наборы. Складной стол и стулья из прочного материала, удобство и комфорт, как у вас дома. К тому же набор можно приобрести по отдельности, а в дополнение к композиции купить набор походной посуды из нержавеющей стали, так ваше времяпровождение на природе станет ещё комфортней.

Ни один выезд на природу не обходится без шашлыка, на этот случай магазин приготовил разнообразие складных мангалов из надежной нержавеющей стали. Такой мангал идеально подойдёт автолюбителям, можно выезжать на речку, рыбалку или охоту и жарить мясо где угодно, а мангал всегда будет в багажнике.

С задачей от солнца и ветра отлично справятся пляжные зонтики, которых в магазине «Электрокомплект» огромное множество. Многогранные расцветки, размерный ряд и формы застают покупателей врасплох. Надёжная конструкция и качество материалов говорит о том, что зонт прослужит вам не один сезон.

В общем, всем срочно нужно в магазин «Электрокомплект».