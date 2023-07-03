В антикоррупционной службе сообщили, что в покушении на дачу взятки изобличена супруга осуждённого экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. А по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан его адвокат.
— Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Мухамедиулы адвокат получил 460 000 долларов от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении.
Представитель экс-министра водворён в изолятор временного содержания. Супруга Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Напомним, экс-министр культуры Мухамедиулы приговорён к восьми годам лишения свободы в хищении бюджета.