С первого июля в ЗКО ввели в действие новый тариф на газ. В АО «Казтрансгаз Аймак» сообщили, что он повысился из-за роста оптовой реализации товарного газа.

Таким образом, если ранее население за один кубометр платило по 18,80 тенге с учётом НДС, с первого июля — 20,06 тенге с НДС.

Для юридических лиц тариф на газ составит 23,86 тенге. Для бюджетных организаций — 24,03 тенге. А для людей, получающих адресную или социальную помощь, предусмотрен иной тариф в размере 16,05 тенге за один кубометр газа.

Все цены указаны с учётом НДС.