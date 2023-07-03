Об ответственности за участие в иностранных конфликтах предупредил прокурор ЗКО

Руководитель прокуратуры ЗКО Серик Шалабаев напомнил, что за разжигание национальной розни, пропаганды или призывы к нарушению целостности Казахстана предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

В качестве примера он привёл недавний случай, когда к пяти годам лишения свободы приговорили двоих жителей ЗКО. Денис Рудных и Кристина Кольченко в «Чат Рулетке» заявили, что Уральск, Павлодар, Усть-Каменогорск являются российскими, также высказались о готовности при проведении военной операции по захвату территории РК выступить на стороне противника.

Их апелляционные жалобы, по словам Шалабаева, находятся на стадии рассмотрения.

Кроме этого, Серик Шалабаев подчеркнул, что некоторые люди могут быть завербованы для участия в боевых действиях и предупредил, что за участие в иностранных вооружённых конфликтах также предусмотрена уголовная ответственность. За это грозит до девяти лет заключения.