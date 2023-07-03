Юрист Анна Чернова заявила, что сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова сбежал из воинской части.

— Ему была избрана мера пресечения — нахождение под наблюдением начальника части. Со вчерашнего дня его не могут найти. Уехал на BMW, — написала Чернова в .

В пресс-службе министерства обороны подтвердили информацию.

— Второго июля рядовой срочной службы, проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечён к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении. Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 февраля в Алматы избили адвоката Олега Чернова. Пострадала и его супруга Анна. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Позже выяснилось, что агрессором является военнослужащим, дело передали в прокуратуру. По словам Анны, её супруга избил сын Даулета Турлыханова. Позже он подтвердил это.

Даулет Турлыханов стал депутатом в марте 2023 года после выборов в мажилис.