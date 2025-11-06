По мнению астрологов, хитрость — не всегда отрицательная черта. Иногда это умение видеть ситуацию с разных сторон и действовать обдуманно. Эксперты выделяют три знака, представители которых всегда знают, что делают:
- Скорпион — просчитывают всё до мелочей и редко действуют без плана.
- Козерог — тихие стратеги, которые действуют в нужный момент и не теряют контроль.
- Близнецы — мастера общения и адаптации, чья хитрость проявляется через юмор и обаяние.
Те, кто относится к этим знакам, умеют использовать обстоятельства себе на пользу и редко действуют импульсивно.