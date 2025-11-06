Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в регионе.

В Бурлинском районе премьер-министр Олжас Бектенов осмотрел Карачаганакское и Чинаревское месторождения. Особое внимание уделили модернизации производств, загрузке мощностей, увеличению доли казахстанских товаров и подготовке специалистов.

Бектенов ознакомился с работой Карачаганакского перерабатывающего комплекса, где стабилизируют, очищают и перерабатывают нефтяной конденсат. Карачаганак — одно из крупнейших месторождений в мире, с остаточными извлекаемыми запасами в 279 миллионов тонн нефти и 785 миллиардов м³ газа.

Гендиректор компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. Марко Марсили рассказал о текущих показателях, новых проектах и мерах социальной ответственности. В прошлом году на Карачаганаке добыли 12,2 миллионов тонн нефти, а на 2025 год план — 12,4 миллиона тонн. Уже запущен первый этап проекта расширения, который должен повысить эффективность работы. На внутренний рынок поставили 7,5 миллиардов м³ газа — это около 26% всего объёма страны.



Премьер-министр отметил, что нефтегазовая отрасль остаётся важной для промышленного роста. Казахстан ежегодно добывает более 85 миллионов тонн нефти и около 55 миллиардов м³ газа. Этого удаётся добиться благодаря современным технологиям и развитию крупных месторождений. Правительство продолжает развивать добычу, переработку и нефтехимию. Также подчеркнули необходимость поддерживать казахстанских производителей и расширять закупки отечественной продукции.

В районе Байтерек Бектенов посетил мощности компании «Жаикмунай». На Чинаревском месторождении работают современные установки, есть развитая инфраструктура: железнодорожный терминал, газопровод, вахтовые городки и другое. Газоперерабатывающий завод может перерабатывать 4,2 миллиарда м³ газа в год, и сейчас рассматривается возможность увеличить загрузку предприятия.