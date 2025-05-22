В рейтинге стран по потреблению алкоголя от World Population Review Казахстан занял 68-е место в мире. Средний показатель среди граждан в возрасте от 15 лет в РК составил 6,38 литра алкогольных напитков в год на душу населения.

В рейтинге стран по потреблению алкоголя от World Population Review Казахстан занял 68-е место в мире, сообщается на сайте energyprom.kz. Средний показатель среди граждан в возрасте от 15 лет в РК составил 6,38 литра алкогольных напитков в год на душу населения. По данным экспертов, женщины в Казахстане потребляют в среднем 2,76 литра алкоголя в год, мужчины — 10,3 литра.

Среди стран СНГ лидирует Россия, которая также заняла первое место в мире по уровню потребления алкоголя. В число мировых «пьющих лидеров» также вошли Греция, Лесото, Мадагаскар и Джибути. Наименьшие показатели потребления алкоголя были зафиксированы в Люксембурге, Судане и Йемене.

Выше Казахстана в рейтинге также оказалась Беларусь: 11,6 литра алкогольных напитков на душу населения в год. В остальных странах СНГ показатели ниже: в Молдове — 4,79 литра, в Армении — 4,28 литра, в Азербайджане — 2,49 литра, в Узбекистане — 2,1 литра, в Туркменистане — 1,26 литра, в Кыргызстане — 0,72 литра.

В 2024 году казахстанцы потратили на алкогольные напитки в среднем 7,4 тысячи тенге на душу населения — на 13,6% больше, чем годом ранее. Больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области: 16,2 тысячи тенге в год. Расходы в регионе выросли на 7,3%. Следом идут Алматы (15,3 тысячи тенге), а также Карагандинская (13,9 тысячи тенге), Северо-Казахстанская (13,7 тысячи тенге) и Павлодарская (12,9 тысячи тенге) области.

Наименьшие расходы на алкогольные напитки были зафиксированы в Кызылординской (1,3 тысячи тенге на душу населения), Туркестанской (1,5 тысячи тенге) и Мангистауской (1,6 тысячи тенге) областях.

Что касается цен, в апреле 2025 года алкогольные напитки в Казахстане подорожали на 1,2% за месяц и на 10% в годовом выражении. В том числе за месяц водка выросла в цене на 0,9%, пиво — на 1,2%, вино — на 1,5%. За год водка подорожала на 5,5%, вино — на 10,9%, пиво — на 13,9%.

В региональном разрезе наибольший месячный рост цен на алкоголь был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 3%. Значительное удорожание также было отмечено в Алматы (на 2,1%) и в Костанайской области (на 1,9%). Наименьший рост цен в секторе в месячной динамике наблюдался в Павлодарской и Жамбылской областях: на 0,1% в каждом из регионов. В Абайской, Мангистауской и Улытауской областях цены остались на уровне предыдущего месяца.

В годовой динамике удорожание алкогольных напитков было зафиксировано во всех 20 регионах страны. Наибольший годовой рост цен наблюдался в Западно-Казахстанской (на 17,1%), Туркестанской (на 13,5%) и Карагандинской (на 12,6%) областях, наименьший — в Павлодарской, Жетысуской и Костанайской областях.