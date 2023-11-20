Современная жизнь наполнена стрессами и напряжением, и многие из нас ищут способы расслабиться и восстановиться. Одним из таких способов является отдых в сауне, который дарит гармонию, оздоровление и возможность побаловать себя. Во-первых, высокая температура помогает расширить сосуды и улучшить циркуляцию крови. Это способствует уменьшению напряжения в мышцах, улучшению пищеварения и общему оздоровлению организма. Кроме того, сауна способствует выведению токсинов через пот, что помогает очистить организм. Регулярные посещения сауны могут снизить стресс и напряжение, улучшить сон и даже помочь в борьбе с некоторыми хроническими заболеваниями.

Когда вы входите в сауну «Каприз», вас встречает атмосфера тепла, уюта и спокойствия. Традиционная древесная отделка, диффузное освещение и приятный аромат эфирных масел создают идеальные условия для релаксации. Многие считают сауну «Каприз» настоящим убежищем от повседневных забот. Ведь из десяти кабинок, четыре выходят на живописный берег реки Чаган. Гибкая система скидок позволяет не только подольше насладиться моментом, но и отметить день рождения в кругу близких друзей. А для приезжих гостей в комплексе имеются гостиничные номера.

Андрей переехал в Уральск совсем недавно, и только начал обустраиваться. Мужчина ещё не успел привести в порядок недавно купленный дом, как в гости уже приехали родственники жены. Ему повезло, что он живёт недалеко от сауны «Каприз».

— Дом то достроился уже, но баня ещё в тестовом режиме. Хотели бассейн сделать, но за лето не успели. К нам приехали родственники жены, сестра её с мужем, брат и племянник. Понятное дело, что если частный дом, то значит баня, они и приготовились париться, а тут облом. Мы позвонили в «Каприз», девушка сразу спросила сколько нас человек. Там, оказывается, большие домики с бассейном есть. Париться мы любим, правда девчонки долго в парной сидеть не могут. Но у них там всё по уму сделано, в парной несколько ступеней. Кому погорячее наверху лежат, а слабенькие — на нижней ступеньке. Вообще хорошее место, там так хвоей пахнет, будто в лесу находишься. Могу сказать так: чистота там 100%, уют и тепло само собой. У них там есть своя зона барбекю, мало, где такое встретишь. Мы мяса взяли и сами пожарили, так дешевле выходит. На территории, кстати, тоже очень чисто, брусчатка везде, беседки, отдельные места для курения. К персоналу нареканий нет, они своё дело знают, — рассказывает Андрей.

Предпринимательница Айжан отмечала свой день рождение в сауне «Каприз» два года подряд. Девушка придерживается здорового образа жизни, как и её подруги.

— Зарабатываю я не плохо, но ходить в СПА-салоны или на процедуры пилинга не получается. Поэтому я заказываю себе масла, скрабы и пилинги в интернете и иду в сауну. Ну, во-первых, дешевле снять тут домик на весь день, пить, не торопясь, чай и делать маски. Чем на 1,5 часа сходить в салон. Здесь же мозг отдыхает, потом болтать обо всём без посторонних глаз — большое удовольствие. У нас с девочками традиция, каждую пятницу мы ходим в баню, а дни рождения отмечаем в саунах с бассейном. В этой сауне я отмечала два раза, мне дали скидку 10%. Бассейн тут небольшой, но зато чистый. Есть зона для чаепития, фотки тут тоже получаются красивые. Кругом зелень, здесь даже пирс есть. Ещё хотелось отметить отношение персонала к клиентам. Я как-то забыла там скраб для тела, мне везли его аж из Испании. Ну, я расстроилась, конечно, но быстро об это забыла. Через неделю мы как обычно идём на свои посиделки, и администратор передает мне мою баночку. Говорят, нашли во время уборки, он под скамейку закатился. Мелочь, конечно, а приятно. Расположение отличное, с такси проблем нет, и автобусы ходят. Вообще, когда сюда заезжаешь, ощущаешь себя как в сказке, только замка не хватает, — говорит девушка.

В комплексе действует гибкая система скидок. А если арендовать сауну на 10 часов, то в подарок клиенты получают ещё 14 дополнительных часов. Это по-настоящему выгодное предложение для именинников.

Поговорив с уральцами, мы пришли к мнению, что найти расслабление для тела и души можно вместе с сауной «Каприз».

