Постоянные оскорбления и маты: продавцы магазина бытовой техники в Уральске не вышли на работу

Сегодня, 20 ноября, восемь продавцов и супервайзер не вышли на работу в магазине «Технодом», расположенный в ТРЦ Asia Mall. Продавцы считают поведение директора магазина неприемлемым.

Супервайзер Антон Самосудов отметил, что такое отношение к подчинённым со стороны руководства терпеть невыносимо.

— Постоянные оскорбления и маты в сторону продавцов. На каждом собрании звучит: «вы тупицы», «вы не занимаетесь ничем». Любую неуспеваемость по работе наказывают выходными. Сегодня один продавец задержался и опоздал на работу на пять минут. Причина опоздания — такси ехало издалека. Директор заявила работнику: «можешь писать без содержания и на увольнение». Руководство никогда не поддерживает нас морально. Любая конфликтная ситуация с клиентом — она отправляет продавца. В такие моменты урегулировать ситуацию должен директор. Каждый раз унижения при других коллегах, — рассказал Антон.

Продавцы заявляют, что отпроситься с работы практически невозможно, директор на уступки не идёт. В свои выходные им приходится мыть витрины и убираться в магазине.

Директор магазина «Технодом» Любовь Джубанова ответила на все обвинения со стороны коллектива. Руководитель по каждому работнику предоставила все замечания. Пофамильно назвала продавцов, которые имеют нарушения должностной инструкции и внутреннего распорядка.

— Я никого не оскорбляла. Есть официальные документы. У нас есть камеры, мы можем посмотреть, кто когда приходит и уходит, — сказала Джубанова.

Заместитель руководителя управления инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов приехал на место и разъяснил права рабочих.

— Есть законные способы разрешения таких вопросов. Между вами и работодателем отношения регулируются трудовым кодексом, где прописано, как разрешаются разногласия. Обращение к работодателю должно быть в письменном виде. Выдвигаете требования, есть нарушения — чётко описываете в заявлении. Затем можете обратиться в инспекцию по труду. Мы, как уполномоченный орган, рассматриваем заявление и назначаем проверку. В случае выявления нарушений принимаем меры, вплоть до административного взыскания в виде штрафа. Это законный способ решения вопросов, — отметил Туйгинбетов.

Заместитель руководителя управления инспекции пояснил, что покинуть рабочее место, как сделали продавцы — это риск увольнения.

— Не появление на рабочем месте более трёх часов подряд является нарушением трудовой дисциплины. Это может послужить одним из оснований на увольнение, — пояснил он.

Он предложил взять с работников заявление, зарегистрировать его, а далее провести проверку. Тем временем продавцы обещали вернуться на рабочие места.