Специалисты представительства своим профессионализмом и наработанным опытом помогают крестьянским растениеводческим хозяйствам выбрать по выгодным ценам сельскохозяйственную технику высокого качества и успешно применять её в работе.

На волне современных технологических достижений и стремления к оптимизации процессов сельского хозяйства, ТОО «Орал Агро» представило на выставке сельхозтехники современные агромашины известного бренда, продемонстрировав уникальные инновации последнего поколения. Выставка была приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и организована управлением сельского хозяйства ЗКО.

На обозрение посетителей в экспозиции предстали три единицы базовой техники, без которых не обходится проведение посевной и уборочной кампании. В их числе: энергонасыщенный трактор Rostselmash 2375, зерноуборочные комбайны VECTOR 410 и ACROS 595 Plus. Именно эти модели давно полюбились фермерам области, и они высоко оценили качество и производительность.

– Техника Rostselmash хорошо показывает себя на полях нашей области уже на протяжении многих лет, и успела полюбиться аграриям нашего региона. Её преимущество невозможно переоценить. Наряду с высоким уровнем качества, надежностью и производительностью Rostselmash имеет самое лучшее и оптимальное соотношение цены и качества. Агромашины доступны как для крупных и именитых участников агробизнеса, так и для небольших и начинающих фермеров. Ведь помимо прямой покупки, тракторы и комбайны можно приобрести в лизинг на самых выгодных условиях, что создает дополнительное удобство казахстанским фермерам, - говорит коммерческий директор ТОО «Орал Агро» Антон Александрович.

Также можно воспользоваться и другими финансовыми инструментами, такими как АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», кредитные товарищества и банки второго уровня. К примеру, запущена лизинговая программа от «Банк ЦентрКредит», по которой есть возможность приобрести сельхозтехнику по 5% годовых.

Еще одним важным направлением в работе компании является гарантийное и послегарантийное обслуживание техники, а также постоянное наличие всех запасных частей на складе в городе Уральск.

Залог успеха на 50% состоит из приобретения современной и высокоэффективной производительной техники, остальные 50% — это современное и качественное обслуживание. Недаром в народе говорят: «Весенний день год кормит». Ведь даже небольшое простаивание техники в поле в разгар работы сказывается на итоговом результате урожайности. Дипломированные специалисты сервисного обслуживания готовы в считанные часы с момента поступления заявки о необходимости проведения технических работ прибыть на место прямо в поле и произвести качественное обслуживание. Таким образом, сводится к минимуму время простоя.

Многие фермеры уже высоко оценили преимущество техники Rostselmash и сервисного обслуживания от ТОО «Орал Агро», и видят в них ключ к успешному и эффективному ведению сельского хозяйства. Директор ТОО «Луч» Нариман Мусенов говорит, что в 2019 году приобрел один комбайн, а в этом году купил еще две единицы техники.

– Вся приобретенная техника показала себя с хорошей стороны. Весь сезон от начала до конца отработали на «отлично». Производительность труда возросла. Покупкой я доволен, - отметил Нариман Мусенов.

Выставку также посетил аким ЗКО Нариман Турегалиев, который высоко оценил работу компании ТОО «Орал Агро», как официального представителя мирового бренда Rostselmash.

В будущем руководство компании планирует двигаться вперед, и постоянно совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом. Сотрудники предприятия регулярно работают над повышением квалификации, уровня знаний, внедрением различных новшеств как в услугах, так и в технологиях. Лозунг бренда Rostselmash - «Агротехника профессионалов», а, значит, шагать в ногу со временем – это не просто слова, а конкретные действия.

