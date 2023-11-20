В редакцию «МГ» обратилась супруга погибшего в ДТП пассажира. Речь идёт об аварии на объездном шоссе, напротив АЗС. 14 ноября там столкнулись Lada Largus и грузовой DAF. На месте происшествия скончались водитель и пассажир Lada.

Женщина просит откликнуться очевидцев аварии. Фото и видео с регистратора можно прислать на WhatsApp-номер 8 (927) 221-10-00, Кристина.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сказали, что расследование ведётся по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Новых подробностей о происшествии нет.