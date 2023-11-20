В Уральске до конца года установят семь базовых станций, раздающих 5G. Об этом сказал руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нурсултан Нурлан.

— В прошлом году выиграли частоты и обязаны до 2025 года покрыть все областные центры. До конца года в городе появиться семь станций. Четыре из них уже установили: в районе центрального рынка, пединститута, ТЦ City Centr и РЦ «Галактика». Операторы устанавливают вышки за счёт своих средств, — сказал Нурсултан Нурлан.

Президент поручил правительству досрочно завершить развёртывание 5G в Казахстане. До конца 2025 года сеть пятого поколения должны внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах.