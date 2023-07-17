Сауна вместо детского лагеря: прокуратура Алматы начала расследование
В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что начали расследование инцидента в детском лагере. Дела ведутся по статьями 361 УК РК «Злоупотребления полномочиями» и 140 УК РК «Неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
— Установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (общественники говорили, что детей из лагеря забрали родители — прим. автора). При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям. Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе Алматы, — информировали в надзорном органе.
Отмечается, что в рамках расследования установят обстоятельств произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц и организаторов лагеря. Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры.
Тем временем детский омбудсмен предложила ввести лицензирование детских лагерей.
— Сейчас, чтобы открыть частный лагерь, нужна бумага с СЭС и ДЧС. Каким образом частные организации с такими ужасными и не соответствующими условиями получили от них разрешение – большой вопрос. Получили ли? Так как, выяснилось, что есть лагери, которые работают без разрешительных документов от СЭС, — написала Динара Закиева в Facebook.
Видео с детским лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. В городе теперь проверят все загородные лагеря.
