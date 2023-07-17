В редакцию «МГ» обратились автовладельцы, которые пробили колёса и погнули диски, проезжая по улице Шолохова. Всему виной огромные, острые ямы и нескончаемые лужи.

Руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Халелов говорит, что текущий ремонт на улице бюджетом не предусмотрен, ведь началась реконструкция.

— На данный участок периодически кладётся измельчённый грунт, однако его не хватает на долгий срок. Ямочный ремонт там не предусмотрен, так как реконструкция улицы идёт полным ходом. Сейчас ремонтная бригада засыпает большие ямы. Но ремонтировать этот участок смысла нет, — говорит Азамат Халелов.

Напомним, что первый этап дорожных работ по капитальному ремонту улицы Шолохова начали с 14 мая. Позже общественники раскритиковали отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям и задержку сроков сдачи участка.